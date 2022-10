Führerscheinumtausch: Neue Runde beginnt

Die erste Runde ist abgeschlossen, jetzt gehts weiter mit der nächsten: Die Rede ist vom Führerscheinumtausch. Wer noch einen rosa oder grauen Papierführerschein hat, bekommt einen in Scheckkartenformat. Aktuell läuft die Frist für die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964. Und zwar bis zum 19. Januar 2023, schreibt das Landratsamt Wunsiedel. Termine könnt ihr jetzt vereinbaren.

Wichtig für euch: Ihr müsst nicht nochmal eine Führerscheinprüfung ablegen, es geht wirklich nur um den Umtausch. Alle 15 Jahre müsst ihr den Führerschein dann erneuern und könnt ein neues Foto beifügen oder andere Änderungen eurer Daten. Wenn ihr euren neuen Führerschein bei der Beantragung am Landratsamt Wunsiedel gleich bezahlt, könnt ihr euch das fertige Stück per Post nach Hause schicken lassen. 25 Euro 30 kostet der Umtausch. Den alten „Lappen“ könnt ihr als Erinnerungsstück behalten, heißt es.