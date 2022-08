Führerscheinstelle in Schleiz: Kürze Öffnungszeiten wegen Personalmangel

In der Gastronomie und an den Flughäfen fehlt es an Personal, das haben wir vor allem in diesem Sommer gesehen. Aber auch andere Branchen beklagen Personalmangel. Das Landratsamt im Saale-Orla-Kreis muss nun die Öffnungszeiten der Führerscheinstelle verkürzen. Dienstags und donnerstags endet der Schalterbetrieb schon um 16 Uhr. Die Zeit sollen die Mitarbeiter in Schleiz nutzen, um die eingegangenen Fälle möglichst zeitnah zu bearbeiten. Laut einer Mitteilung des Landratsamts seien zwei Stellen ausgeschrieben, um die kurzfristig freigewordenen Positionen neu zu besetzen.

Für den Besucherverkehr ist die Fahrerlaubnisbehörde im Landratsamt in Schleiz vorerst zu folgenden Zeiten geöffnet:

Dienstag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr

Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr

Freitag 8 bis 12 Uhr