Führerschein für Hunde: Hofer Tierschutzverein dafür

Wer sich einen Hund zulegen will, sollte sich das gut überlegen. Oft landen die Tiere dann schnell wieder im Tierheim, weil sich die Herrchen und Frauchen mit ihnen überfordert fühlen. Um das zu vermeiden, will Baden-Württemberg einen Hundeführerschein einführen. Hundehalter müssen dafür unter Beweis stellen, dass sie mit ihren Tieren umgehen können. Roswitha Gräßel vom Hofer Tierschutzverein befürwortet so einen Hundeführerschein auch für die Saalestadt. Schon jetzt gebe es beim Tierheim in Hof strenge Voraussetzungen, um einen Hund zu adoptieren. Lange Gespräche, mehrmaliges Gassi-Gehen und Vor- und Nachkontrollen seien nötig, wenn sich Menschen einen Hund zulegen wollen. Interessierte müssten außerdem ein Seminar absolvieren, so Gräßel.