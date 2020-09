Fuchsmühl: Radtour endet im Krankenhaus

Für einen 65 Jährigen ist gestern in Fuchsmühl im Landkreis Tirschenreuth eine Radtour im Krankenhaus geendet. Gegen 18 Uhr 30 Uhr übersah der Mann mit seinem Rennrad auf der Konrad-Adenauer-Straße eine sich auf der Fahrbahn befindliche Bremsschwelle, die durch das Zeichen „Unebene Fahrbahn“ angekündigt worden war. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit beim Überfahren der Schwelle verlor der Mann die Kontrolle über das Rad und stürzte. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Weiden eingeliefert werden musste. Am Fahrrad entstand nur minimaler Schaden in Höhe von etwa 20 Euro.