FSV Naila: Daniel Hohberger nun offiziell DFB-zertifiziert

Rund 60 Kinder bis zu 11 Jahren sind Mitglied im Fußballsportverein Naila. Um die Qualität in der Kinder- und Jugendarbeit weiter verbessern zu können, hat Übungsleiter Daniel Hohberger an einer Schulungsreihe teilgenommen, die speziell auf Kinderfußball ausgerichtet ist. Mit seiner erfolgreichen Teilnahme kann er sich nun offiziell als „DFB-zertifizierter Kindertrainer“ bezeichnen. Während dieser Schulung hat Hohberger unter anderem neue Erkenntnisse zur kinder- und entwicklungsorientierten Trainingsarbeit, den Anforderungen und Arbeiten an einen Trainer aber auch rechtliche Rahmenbedingungen wie Aufsichtspflicht gewinnen können. Nach der Winterpause kann er diese beim Training der Kids einbringen – im Vordergrund stehe aber immer der Spaß am Fußball und an der Bewegung im Mannschaftssport, so Hohberger.