«Natürlich wird’s schwer»: Frust bei Greuther Fürth wächst

Die SpVgg Greuther Fürth bangt vor ihrem Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern um den (…)

Entwarnung bei Fürths Torwart Linde: Kein Bruch am Kopf

Jahn Regensburg bereit für Karlsruhe: «Jammern hilft nix»

Der SSV Jahn Regensburg will nach der vermeidbaren Niederlage bei Hannover 96 wieder an seinen erfolgreichen Saisonstart in der 2. (…)