Frühlingswetter zu Weihnachten: Temperaturen bis zu 14 Grad haben das Wetter am ersten Weihnachtsfeiertag in Bayern bestimmt. Selbst die Sonne kam nach den trüben vergangenen Tagen immer öfter heraus. Allerdings nur im Süden – in Nordbayern blieb es weiter grau und wolkig. Mit dem Regen ging auch der Wind im Flachland zurück.

Stürmische Böen erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) nur in Kammlagen und an den Gipfeln der Alpen und des Bayerischen Waldes. «Ungewöhnlich mild» sind die Temperaturen über die Feiertage aber auch dort, wie der Bayerische Lawinenwarndienst mitteilte. An Heiligabend fielen selbst auf den höchsten Gipfeln nur fünf Zentimeter Neuschnee.