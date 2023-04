Frühling in der Region: Freizeiteinrichtungen machen wieder auf

An diesem Wochenende merken wir richtig, dass der Frühling begonnen hat. Viele Freizeiteinrichtungen in der Euroherz-Region machen nämlich wieder auf. Der Botanische Garten in Hof startet um 13 Uhr mit einem Pflanzenverkauf in die neue Saison. Das Stadtmarketing Hof beginnt heute mit den Straßenflohmärkten in der Karolinenstraße, die fortan jeden ersten Samstag im Monat stattfinden. Im Vogtland öffnet die Freizeitanlage Syratal in Plauen wieder für Besucher. Und auch die Miniaturschauanlage Klein-Vogtland sowie der Botanische Garten in Adorf haben ab sofort wieder offen.