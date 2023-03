Frühjahrssammlung: Diözesen sammeln Geld für Caritas

Wenn es bei euch in den kommenden Tagen klingelt, kann es sein, dass Ehrenamtliche vor der Tür stehen und um eine Spende für die Caritas bitten. Noch bis zum 12. März läuft die diesjährige Frühjahrssammlung des katholischen Wohlfahrtsverbands. Sie steht diesmal unter dem Motto: „Wenn jeder gibt, was er zuviel hat“. Das gesammelte Geld kommt der sozialen Arbeit vor Ort zugute, so zum Beispiel auch der allgemeinen Caritas-Sozialberatung, für die keine Mittel aus Kranken-, Pflege- oder Sozialkassen zur Verfügung stehen.