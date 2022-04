Frühjahrsputz in Schwarzenbach/Saale: Heute heißt es Rama Dama

Den Frühjahrsputz können wir nicht nur bei uns zuhause erledigen, sondern auch draußen in der Natur. In der Euroherz-Region ist die Aufräumaktion unter dem Namen „Rama dama“ bekannt. In Schwarzenbach an der Saale könnt ihr heute (23.4.) ab 8 Uhr Müll aufsammeln. Nachdem ihr euch bei der Stadt als Helfer angemeldet habt, bekommt ihr einen Müllsack, mit dem ihr auf Tour gehen könnt. Dabei wird euch auch gleich ein bestimmtes Gebiet zum Säubern zugewiesen. Mitarbeiter des Bauhofs holen die gefüllten Säcke anschließend ab und entsorgen sie ordnungsgemäß.