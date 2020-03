Frühjahrsempfang der CSU: Ilse Aigner zu Gast in Marktleuthen

Die Jahresempfänge in der Region sind normalerweise am Jahresanfang. Die CSU Wunsiedel ist immer etwas später dran. Diese Woche hat sie in die Stadthalle nach Marktleuthen eingeladen. Mit dabei war auch die Bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner:

Besonders beeindruckt hat Aigner, dass das Thema Frauen in der Politik immer mehr an Gewicht bekommt. Im Landkreis Wunsiedel treten insgesamt sieben Bürgermeisterkandidatinnen bei der Kommunalwahl am 15. März an. Auch die Behördenverlagerung in die Region soll weitergehen.