Frühjahrsaufschwung: Arbeitsmarkt im März erholt sich

Das sonnige Wetter in den vergangenen Wochen hat schon mal einen Vorgeschmack auf den Frühling gegeben – und auch auf dem Arbeitsmarkt in der Region herrscht Frühjahrsstimmung. Der kurze Winter und die Corona-Lockerungen machen sich bemerkbar. Dadurch konnten im März wieder mehr Menschen ihre Jobs aufnehmen – deutlich mehr als im Vorjahr. In Stadt und Landkreis Hof ist zum Beispiel die Arbeitslosigkeit deutlich unter die Marke von 10.000 gefallen. Auch im Landkreis Wunsiedel ist die Zahl der Arbeitslosenzahlen gesunken, die Nachfrage nach Arbeitskräften allerdings auch etwas. Der Arbeitsmarkt im Vogtland zeigte sich im März ebenfalls robust und auch im Landkreis Tirschenreuth waren deutlich weniger Menschen als im Februar ohne Job. Besonders auffällig ist, dass die Zahl der jungen Arbeitslosen unter 25 immer mehr abnimmt. Gleichzeitig besorgen die Arbeitsagenturen der Krieg in der Ukraine, der möglicherweise Einfluss auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt haben könnte.