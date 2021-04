Frontlader bohrt sich durch Windschutzscheibe: Verletzte

Oettingen (dpa/lby) – Bei einem Unfall im Landkreis Donau-Ries hat sich die Gabel eines Frontladers durch die Windschutzscheibe eines Autos gebohrt. Die 82 Jahre alte Fahrerin des Wagens wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Offensichtlich seien alle Schutzengel der Seniorin zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen. Die Frau war den Angaben nach am Mittwoch auf einer Straße in Richtung Oettingen unterwegs, als ihr ein 52-Jähriger mit seinem Traktor die Vorfahrt nahm. Da er den Frontlader nicht hochgestellt hatte, bohrte er sich bei dem Zusammenstoß durch die Scheibe und verkeilte sich dort. Der Mann erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.

