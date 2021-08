Frontalzusammenstoß zweier Autos: Drei Schwerverletzte

Jettingen (dpa/lby) – Drei Menschen sind bei einem Autounfall in Jettingen (Kreis Günzburg) schwer verletzt worden. Ein 23-Jähriger war am Mittwochnachmittag bei einem Überholmanöver mit seinem Auto frontal in einen entgegenkommenden Wagen gekracht, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert. Der Unfallverursacher wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Auch der 54 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos und seine 51-jährige Beifahrerin kamen in eine Klinik.

