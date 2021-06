Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr: Motorradfahrer tot

Obermaiselstein (dpa/lby) – Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Oberallgäu ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 40-Jährige habe in einer engen Rechtskurve die Kontrolle verloren und sei in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit. Dort kollidierte er mit einem Auto. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er am Samstagnachmittag an der Unfallstelle starb. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Gutachter soll nun den genauen Hergang des Unfalls bei Obermaiselstein klären.

