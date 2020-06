Frontalzusammenstoß: Fahrer und Beifahrer außer Lebensgefahr

Reichertshofen (dpa/lby) – Nach dem Frontalzusammenstoß am Dienstagabend mit zwei getöteten jungen Männern bei Reichertshofen (Landkreis Pfaffenhofen) sind der Fahrer und der Beifahrer außer Lebensgefahr. Vor allem bei dem 19 Jahre alten Fahrer war nach dem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen die weitere Entwicklung unklar. «Glücklicherweise hat sich sein Zustand stabilisiert», sagte Polizeisprecher Hans-Peter Kammerer am Mittwochmorgen.

Das mit den vier jungen Männern besetzte Auto war am Dienstag an der Abfahrt von der Bundesstraße 300 auf die Bundesstraße 13 in einer Kurve aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort stieß es mit hoher Geschwindigkeit mit einem Asphalttransporter zusammen. Die beiden 18 und 19 Jahre alten Männer auf dem Rücksitz starben noch am Unfallort.