Schwerer Unfall am Nachmittag auf der B289 bei Pulschnitzberg: Zwei Autos sind aus noch ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Fünf (…)

Wegen eines medizinischen Notfalls und einer Hubschrauberlandung war die A9 in Richtung Nürnberg kurz vor Bayreuth Nord gestern (…)

Am Ortseingang von Münchberg steht schon seit Sommer 2021 das fertige Grüne Zentrum. Es ist eine Anlaufstelle für die grünen Berufe im (…)

Grünes Zentrum in Münchberg: Heute Tag der offenen Tür

Ein dubioses Päckchen hat in Hof gestern Nachmittag einen Großeinsatz ausgelöst. Aus München ist sogar ein Sprengkommando des (…)

Sprengkommando in Hof: Verdächtiges Päckchen löst Großeinsatz aus

Brückensanierung an der A9: Straße zwischen Laubersreuth und Jehsen gesperrt

An der A9, nördlich von Münchberg, bahnt sich die nächste Baustelle an. Wegen Sanierungsarbeiten an einer Autobahnbrücke ist die (…)