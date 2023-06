Frontalzusammenstoß auf Staatsstraße: Lkw-Fahrer stirbt

Ein 59 Jahre alter Lkw-Fahrer ist im Landkreis Regensburg bei einem Frontalzusammenstoß ums Leben gekommen. Das Auto, mit dem der Laster zusammengeprallt war, geriet in Brand und wurde völlig zerstört. Die 53 Jahre alte Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizeiinspektion Wörth an der Donau am Mittwochabend mitteilte.

Der Unfall passierte am Mittwochnachmittag auf der Staatsstraße 2145 im Gemeindebereich Altenthann. Diese war danach mehr als sechs Stunden gesperrt. Der Lkw-Fahrer sei aus noch unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geraten, wo es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Auto kam, so die Polizei.

Danach erfasste der Lkw noch den hinter dem Auto fahrenden Wagen auf der Gegenfahrbahn. Dieser wurde den Angaben zufolge an der hinteren rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Die beiden Insassen, ein 74-jähriger Mann und seine 73-jährige Beifahrerin, wurden leicht verletzt.

Nach den beiden Kollisionen geriet der Lkw in die Böschung und prallte dort gegen zwei Bäume. Dabei wurde das Führerhaus komplett zerstört. An allen am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt und abgeschleppt.