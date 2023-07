Frontalzusammenstoß auf A7: Autofahrer stirbt

Ein 50-Jähriger ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos nahe Rothenburg ob der Tauber ums Leben gekommen. Im anderen Wagen saß ein 54-Jähriger, der zuvor auf der A7 mehrmals durch riskante Fahrmanöver aufgefallen war und schwer verletzt wurde, wie die Polizei mitteilte. Kurz nach einer Unterführung an der Autobahn geriet er dann am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Sein Auto krachte mit dem Wagen des 50-Jährigen zusammen.

Nach Polizeiangaben soll der 54-Jährige mit seinem Pkw in Schlangenlinien auf der Autobahn unterwegs gewesen und gefährlich nah an vorausfahrende Fahrzeuge herangefahren sein. Später habe er eine rote Ampel missachtet. Anhaltesignale der Polizei habe er ignoriert.

Bei dem Zusammenstoß unweit der Landesgrenze zu Baden-Württemnerg wurden beide Männer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Der 50-Jährige starb noch am Unfallort. Der 54-Jährige wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr aus einem stark deformierten Wrack befreit und dann mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe für sein Fahrverhalten waren noch unklar. Die Polizei ordnete an, ihm Blut abzunehmen. Die Autos wurden sichergestellt.