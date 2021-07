Zwei Autos sind am Mittag bei Naila frontal ineinander geprallt. Eine 66-Jährige ist auf der Staatsstraße in Marxgrün mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abgekommen. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Auch die andere Autofahrerin wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist bisher noch nicht geklärt.