Frontal zusammengestoßen: Unfall auf B173

Da haben sie einen ganz schönen Schutzengel gehabt. Gestern Nachmittag sind zwei PKW auf der B173 zwischen Schwarzenbach am Wald und Naila frontal zusammengestoßen. Eine 25-jährige mit einem Beifahrer an Bord hat dabei einen Holztransporter überholt und ist mit einem entgegenkommenden 71-jährigen zusammengestoßen. Der ältere Mann hat ein 5-jähriges Kind an Bord gehabt. Wie durch ein Wunder haben sich alle Unfallbeteiligten nur leicht verletzt. Das Kind hatte augenscheinlich keine Verletzungen. Der Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.