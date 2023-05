Beim Zusammenstoß ihres Autos mit einem Baum ist eine 54-Jährige in Pfakofen (Landkreis Regensburg) tödlich verletzt worden. Sie sei in der Nacht zum Mittwoch auf der Staatsstraße 2146 aus bisher ungeklärten Gründen mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren, erklärte die Polizei. Sie wurde aus ihrem brennenden Fahrzeug geborgen, verstarb allerdings trotz Reanimation noch an der Unfallstelle.