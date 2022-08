Fronfeste in Adorf: Sachsens Sozialministerin besucht Ort der Begegnung

Ein ehemaliges Gefängnis wird zum Ort der Begegnung. In der Fronfeste in Adorf im Vogtland sollen sich die Bürger künftig treffen und das Gemeinwesen mitgestalten können. Nachdem auch schon mal ein Abriss des Gebäudes im Gespräch war, macht eine Förderung nun die Umsetzung des Projekts möglich. Die Stadt konnte sich die finanziellen Mittel auf Basis der Förderrichtlinie „Soziale Orte“ sichern. Bis 2024 steht eine Summe in Höhe von 127.000 Euro zur Verfügung. Sachsens Sozialministern Petra Köpping will sich am Nachmittag (31.8., 14 Uhr) gemeinsam mit Adorfs Bürgermeister Rico Schmidt über das Projekt informieren. Sie will dabei auch mit den Beteiligten ins Gespräch kommen.