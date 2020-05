Friseurtermin seit Wochen: Was geht in der Corona-Krise?

Berlin (dpa) – Am Donnerstag haben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder nach vorherigen «ersten Öffnungsmaßnahmen» den weiteren Kurs festgelegt. Was ist den Bürgern aktuell erlaubt, was ist verboten?

Nach der Spitzenrunde vom Donnerstag wieder erlaubt:

– «Versammlungen zur Religionsausübung» – Gottesdienste und Gebetsveranstaltungen – können wieder stattfinden.

– Spielplätze können wieder geöffnet werden.

– Kultureinrichtungen können «unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen» wieder öffnen. Das gilt für Museen, Ausstellungen und Galerien, Gedenkstätten sowie Zoos und botanische Gärten.

– Erstmals seit über sechs Wochen dürfen die Friseure in Deutschland am Montag wieder öffnen.

Weitere Entscheidungen stehen am Mittwoch an:

– Der Kanzleramtschef und seine Kollegen aus den Ländern sollen für den 6. Mai Vorschläge zur schrittweisen weiteren Öffnung von Schulen, Kinderbetreuungsangeboten und zur schrittweisen Wiederaufnahme des Sportbetriebes erarbeiten.

– Fachministerkonferenzen wurden beauftragt, für die nach dem 6. Mai folgende Runde der Kanzlerin mit den Länder-Chefs «Vorschläge für Rahmenbedingungen schrittweiser Öffnungen von Gastronomie- und Tourismusangeboten und für die weiteren Kultureinrichtungen vorzubereiten».

Beschränkt bleiben auf absehbare Zeit:

– Großveranstaltungen wie z.B. Volksfeste, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern, größere Konzerte, Festivals, Dorf-, Stadt-, Straßen-, Wein-, Schützenfeste oder Kirmes-Veranstaltungen sind derzeit untersagt. «Wegen der immer noch gegebenen Unsicherheit des Infektionsgeschehens ist davon auszugehen, dass dies auch mindestens bis zum 31. August so bleiben wird», hieß es dazu in dem Beschlusspapier.

– Vorher hatte die Bundesregierung hat auch die weltweite Reisewarnung wegen der Coronavirus-Pandemie bis mindestens 14. Juni verlängert.