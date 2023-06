Frischer Wind: Neuer Geschäftsführer fürs Einstein1 in Hof

Vor sechs Jahren ist die Idee für das Digitale Gründerzentrum Einstein1 an der Hochschule Hof entstanden, 2019 hat dann auch das Gebäude eröffnet. In der Zeit hat das Gründerzentrum schon drei Geschäftsführer gesehen. Seit dem 1. Mai ist es der gelernte Elektrotechniker und Betriebswirt Thomas Schott, der jetzt offiziell vorgestellt wurde. Er war zuletzt als selbstständiger Unternehmensberater tätig. In einer Mitteilung aus dem Landratsamt heißt es, Schott habe viel Managementerfahrung, kenne die Region gut und habe gute Kontakte. Ab dem kommenden Monat (Juli) wird Thomas Schott von Netzwerkmanager Niko Emran unterstützt. Er hatte von 2017 bis 2020 bereits den Start des Gründerzentrums begleitet. Gemeinsam will das Team das Profil des Einstein1 weiter schärfen und sich noch mehr mit Unternehmen, der Industrie und dem Handwerk vernetzen.