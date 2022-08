Frieren im Winter?: Mehr Holzdiebstähle in den Wäldern

In unserer Region wird in den vergangenen Wochen mehr Holz geklaut. Diesen Trend stellt die oberfränkische Polizei fest. Zwar sei die Steigerung bei den Anzeigen im Vergleich zu den vergangenen Jahren nicht massiv, aber doch spürbar, heißt es auf unsere Nachfrage. Die Polizei führt das auf die Situation rund um die Öl- und Gasversorgung und die Sorge vieler Menschen, im Winter frieren zu müssen, zurück. Die Polizei macht deutlich, dass es sich beim Holzdiebstahl nicht um ein Kavaliersdelikt oder eine belanglose Ordnungswidrigkeit handelt, sondern um Diebstahl. Darauf stehen bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe.

Manche Waldbesitzer in Oberfranken schützen ihr Holz bereits, zum Beispiel durch GPS-Tracker, die im Holz versteckt sind.