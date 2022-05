Friedrich zum Thema Eigenheim: Bundesregierung muss Sicherheit bieten

Die Inflation, steigende Zinsen, hohe Baukosten, Rohstoffmangel und Lieferengpässe: Für manche dürfte der Traum vom Eigenheim gerade platzen – das Risiko ist einfach zu hoch. Der Hofer CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich sieht aber gerade das eigene Häuschen als Ausdruck von Selbstverwirklichung und gelebter Freiheit. Die Bundesregierung soll seiner Ansicht nach für mehr Sicherheit für Bauherren sorgen.

Friedrich sieht die Ampel vor allem bei Freibeträgen, steuerlichen Entlastungen und Fördermöglichkeiten in der Pflicht. Das Baukindergeld darf bei genehmigten Bauvorhaben nicht wackeln, altersgerechter Umbau von Wohnungen muss weiter gefördert werden, damit Menschen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen können. Genehmigungsverfahren müssten schneller durchgehen, um Kosten nicht noch weiter in die Höhe zu treiben. Der CSU-Politiker wünscht sich mehr Verlässlichkeit von der Bundesregierung; gerade der Stopp der KfW-Förderung und deren – Zitat – halbherzigen Neuauflage habe das Vertrauen unzähliger Bauherren erschüttert.