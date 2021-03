Friedrich schreibt an Söder: Impfangebot für alle in Grenzregion

Zur Stunde beraten die Ministerpräsidenten der Länder gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über den weiteren Corona-Fahrplan. Davor hat der Hofer CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich einen Brief an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder geschickt. Darin fordert er die Impfreihenfolge zu ändern und schon jetzt allen Einwohnern im Grenzgebiet ein Impfangebot zu machen. Friedrich begründet das mit immer mehr Impfstoff für Deutschland, den funktionierenden Impfzentren und den Hausärzten, die schon bereit stehen. Nur so könne die Region von den hohen Zahlen wieder runterkommen und eine Inzidenz von unter 100 erreichen, die laut Beschlussvorlage Bedingung für weitere Lockerungen sein soll.

Die gleiche Forderung hat auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer für das Vogtland im Vorfeld der Bund-Länder-Runde aufgestellt.