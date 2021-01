Friedrich schreibt an Altmaier: Nachbesserung bei Wirtschaftshilfen gefordert

Die Gastronomie und Hotels sind zu und auch im vergangenen Jahr haben sie nur wenig einnehmen können. Die Bundesregierung hat deshalb versprochen, dass sie finanzielle Unterstützung bekommen. An der Auszahlung hapert es aber immer noch. Nicht nur das bemängelt der Hofer CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friederich in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, den er gemeinsam mit den anderen oberfränkischen CSU-Abgeordneten geschrieben hat. Wichtig sei die Gleichbehandlung von sogenannten Mischbetrieben. Anders als Bäckereien mit angeschlossenem Café müssen Brauereigaststätten nachweisen, dass sie 80 Prozent aus Brauerei und Gaststätte erwirtschaften, um die Novemberhilfen zu bekommen. Dadurch fielen viele Betriebe durch. Außerdem fordert Friedrich eine Lockerungsstrategie für die Wirtschaft.