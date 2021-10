Friedliche Revolution 1989: Gedenkveranstaltung in Plauen

Rund 15.000 Menschen gehen am 7. Oktober 1989 in der Stadt Plauen auf die Straße. Ihr Ziel: Eine friedliche Demonstration für Reise- und Meinungsfreiheit. In Erinnerung an den Mut und die Zivilcourage der Plauener, findet auch heuer wieder eine Gedenkveranstaltung statt. Um 18 Uhr wird der Plauener Oberbürgermeister Steffen Zenner gemeinsam mit Historiker Gerd Naumann an den Tag erinnern. Anschließend werden sieben Kerzen für die sieben Städte entzündet, die sich als erstes gegen den diktatorischen Unrechtsstaat der DDR stemmten. Die Gedenkveranstaltung findet am Südportal der Lutherkirche statt. Musikalisch wird das Programm von den Schülern des Vogtlandkonservatoriums „Clara Wieck“ begleitet.