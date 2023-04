Friedhofsbesucher aus unterirdischer Krypta befreit

Die Friedhofsmitarbeiter hatten ihn offenbar übersehen: Die Feuerwehr hat einen Mann aus einer verschlossenen Krypta am Münchner Westfriedhof befreit. Der ältere Herr habe sich am Dienstag in der Grabanlage unterhalb der Aussegnungshalle aufgehalten, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Als er die Krypta verlassen wollte, seien die beiden schmiedeeisernen Tore von den Mitarbeitern bereits verschlossen gewesen.

Der Mann blieb den Angaben zufolge ruhig und rief mit seinem Handy die Feuerwehr. Die Leitstelle versuchte vergeblich, einen Schlüssel für die Tore zu beschaffen. Die Einsatzkräfte öffneten die Türen schließlich mit einem Schraubendreher.