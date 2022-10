Friedenssicherung in Europa: 7. Europa-Forum der Hochschule Hof am Abend

Der Krieg in der Ukraine hat Auswirkungen auf das Leben von vielen Menschen in ganz Europa. Auch wir in der Euroherz-Region bekommen das zu spüren – zum Beispiel durch gestiegene Energiepreise oder Geflüchtete, die aus der Ukraine zu uns kommen. Unter dem Motto „Friedenssicherung in Europa und Kalter Krieg 2.0?“ findet heute der siebte Europa-Forum an der Hochschule Hof statt. Dabei gibt es verschiedene Vorträge zu Fragen wie „Warum geht uns gerade dieser Krieg so nahe?“ und „Wie sieht die Zukunft in Europa aus?“. Los geht’s um 17 Uhr 15 im Audimax auf dem Campus Hof.

Anmeldung über forschungsmarketing@hof-university.de