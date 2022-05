Friedensprojekt Fernweh-Park: Schilderpark feiert 4. Geburtstag

Mit seinen vielen Schildern ziert der Fernweh-Park bereits seit vier Jahren das Ortsbild von Oberkotzau. Seit dem Umzug von Hof ist der Schilderpark immer größer geworden und hat auch zahlreiche Prominente begrüßen dürfen. Zur Feier des vierjährigen Bestehens gibt es in dieser Woche auch einige Veranstaltungen vom Fernweh-Park Verein. So könnt ihr morgen zum Beispiel, Robert Klauß, den Cheftrainer des 1. FC Nürnberg, im Park treffen. Klauß wird im Verlauf des Tages eine Grußkarte signieren und seine Hände, für das geplante „Star-Museum“, in Ton verewigen. Welche Veranstaltungen noch stattfinden, könnt ihr hier nachlesen.