Friedenskonzert in Hofer Freiheitshalle: Gemeinschaft stärken

Die Bilder und Videos vom Krieg in der Ukraine sorgen bei vielen Menschen für Verunsicherung und machen ihnen Angst. Am 25. März veranstalten die Stadt Hof, die Hofer Symphoniker und das Theater Hof deshalb ein Friedenskonzert in der Hofer Freiheitshalle, um ihre Solidarität für die Menschen in der Ukraine auszudrücken. Das Konzert soll aber auch den Menschen hier bei uns Kraft geben. Kulturamtsleiter Peter Nürmberger:

Für die Konzertkarten müsst ihr nichts bezahlen. Die Organisatoren bitten aber um Spenden, die dann an Geflüchtete Menschen in Hof gehen werden. Vorab könnt ihr Karten beim Theater Hof und bei den Hofer Symphonikern bekommen, es wird aber am 25. März auch eine Abendkasse geben.