Friedensdemonstrationen für die Ukraine: Kundgebung auch in der Stadt Hof geplant

Am Abend sind bundesweit Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Solidarität mit der Ukraine auszudrücken. Auch in Oberfranken haben einige Kundgebungen stattgefunden. Die Bamberger Bürger haben mit ukrainischen Fahnen und Schildern mit Parolen an die Menschen im Kriegsgebiet gedacht. Viele der Teilnehmer kommen selbst aus der Ukraine oder haben ukrainische Wurzeln. Die Sorge um ihre Freunde und die Familie in der Heimat ist groß:

In den kommenden Tagen haben zahlreiche Städte noch weitere Demonstrationen aus Solidarität mit der Ukraine angekündigt. Auch die Vertreter der Grünen Jugend, der Jungen Liberalen und der Jusos Hof rufen zu einer Kundgebung auf. Diese soll morgen um 17 Uhr am Kugelbrunnen in der Hofer Altstadt stattfinden.