Frieden in Bewegung 2023: Friedenswanderung kommt nach Plauen

Wunsiedel hatte in dieser Woche mit einem Problem-Tier zu tun: Ein Rotmilan hat das Fichtelgebirgsstadion unsicher gemacht. Der (…)

Problem-Vogel in Wunsiedel: Für den Rotmilan geht’s jetzt ins Naturschutzgebiet

In Bayern sterben immer mehr Menschen, gleichzeitig sind die Geburtenzahlen gesunken. Die Differenz ist so negativ wie noch nie seit (…)

Erneutes Tief: Geburten in Oberfranken sinken

Hofer Volksfest: Euroherz-Tag am 30. Juli mit Aischzeit

In genau sechs Wochen beginnt das Hofer Volksfest. In diesem Jahr mit einigen Änderungen. Wie schon bekannt war, liegt das Volksfest in (…)