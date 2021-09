Fridays for Future: Nächste Demo in Hof am 24. September

Die Bundestagswahl wirft ihre Schatten voraus. Auch Klimaaktivisten gehen vor der Wahl wieder auf die Straßen. Die Bewegung Fridays for Future hat für den 24. September eine Demonstration in der Hofer Innenstadt angekündigt. Sie soll ab 14 Uhr vor der Marienkirche stattfinden. Fridays for Future will darauf aufmerksam machen, dass die Klimapolitik bei der Entscheidung bei der Bundestagswahl eine wichtige Rolle spielen muss. Die kommende Regierung sei die letzte, die das 1,5 Grad-Ziel noch erreichen könne.

Die Folgen des Klimawandels seien schon jetzt deutlich zu sehen: Unwetter, Waldbrände, Überschwemmungen – zuletzt auch in der Euroherz-Region.