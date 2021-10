Fridays For Future in Hof: Koalitions-Picknick & Aktion zum Artensterben

Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP laufen. Die Klimagerechtigkeitsbewegung Fridays For Future will Druck auf die Politiker am Verhandlungstisch machen. Sie sollen effektive Maßnahmen für den Klimaschutz ergreifen und keine halben Sachen zugunsten einer Ampelkoalition machen. Daher kommt es heute wieder zum Klimaprotest. Diese Aktionen plant die Hofer Ortsgruppe.

„Unsere Zukunft ist nicht verhandelbar“ ist das Motto beim zentralen Protest vor dem Bundestag in Berlin. Und das wollen die Hofer Aktivistinnen und Aktivisten heute auch ein klein wenig in die Hofer Altstadt transportieren. Von 14 bis 16 Uhr soll es dort ein sogenanntes Koalitions-Picknick geben. Jugendliche positionieren sich in den entsprechenden Farben der Parteien auf Picknickdecken und stellen so die rechnerisch möglichen Koalitionen nach. Die Botschaft dabei: Egal welche Koalition, wir brauchen den Klimaschutz. Gleichzeitig sind in der Altstadt Kreuze zu sehen – die symbolisch fürs Artensterben stehen.