Fridays For Future Hof: ‚Egal welche Koalition zustande kommt – wir brauchen Klimaschutz!‘

„Wir fordern ein klares Bekenntnis der neuen Bundesregierung zum 1,5 Grad Ziel“ – so die Hofer Ortsgruppe der Fridays-for-Future-Bewegung bei der heutigen Demonstration in der Hofer Altstadt. Mit Decken und Kleidung in den Farben der möglichen Koalitionen hat sich die Ortsgruppe am Kugelbrunnen versammelt. Damit wollen sie eine Botschaft vermitteln, sagt die Hauptorganisatorin der Demo Paula Schmidt:

Parallel dazu hat die Ortsgruppe im Pop-Up Store neben dem Central-Kino eine Aktion zum Thema Artenschutz organisiert. Die Aktivisten wünschen sich mehr jugendbezogene Themen in den Koalitionsverhandlungen. So müsse zum Beispiel das Thema „Ausbildungsplatz-Garantie“ oder „Elternunabhängiges BaföG“ viel stärker in den Mittelpunkt rücken.