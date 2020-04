Fridays for Future: Globaler Streik im Netz

Heute fluten sie nicht die Straßen, sondern das Netz. #NetzstreikfürsKlima – unter diesem Motto findet heute ein weltweiter Klimastreik von Fridays for Future statt. Das Ganze läuft online ab – wegen der Corona-Krise verzichten die Aktivisten, auf die Straßen zu gehen. Stattdessen kann jeder den digitalen Streik über einen Link auf Youtube verfolgen – um 12 Uhr geht’s los. Ihre Demoschilder platzieren die Aktivisten dabei in Fenstern, an Briefkästen, am Arbeitsplatz oder im Baum vor dem Haus. Auch in Hof soll heute zum Beispiel digital gestreikt werden.

Link zum Live-Stream https://fridaysforfuture.de/netzstreikfursklima/livestream/