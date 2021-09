Der Klimaschutz ist im Wahlkampf eines der wichtigsten Themen. Die Vertreter der Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future wollen, dass die Versprechen, die die Parteien gemacht haben, nach der Bundestagswahl am Sonntag auch eingehalten werden. Heute demonstrieren sie deshalb in vielen deutschen Städten. Lisa Buntzel von Fridays for Future:

Ab 14 Uhr demonstriert Fridays for Future vor der Marienkirche in Hof. Aber auch in Plauen gehen junge Menschen für das Klima auf die Straße.