Freundschaftswochen in Selb und Eger: Geführte Kulturbusreise am 21. Mai

Von Mai bis August finden in Selb die bayerisch-tschechischen Freundschaftswochen statt. Dabei sollen Menschen aus Bayern und Tschechien zusammenkommen um sich besser kennenzulernen. Eine erste Gelegenheit dafür gibt’s am 21. Mai: Von Selb aus startet eine geführte Bustour ins nördliche Egerland. Ein Ziel ist das neueröffnete Museum in Plesná. Dort könnt ihr euch eine zweisprachige Dauerausstellung zur bayerisch-tschechischen Regionalgeschichte anschauen. Die Plätze für die Busfahrt sind begrenzt, deswegen müsst ihr euch vorab dafür anmelden.

Organisatorisches:

• Abfahrt: 08:30 Uhr Selb, Bahnhofsvorplatz

• Zustieg: 08:45 Uhr Hohenberg an der Eger, Porzellanikon

• Rückkehr 18:00 Uhr (Selb)

• Zum Mittagessen kehren Sie ein in Starý Hrozňatov – zwischen den Besuchen der beiden Kirchen.

Hierzu erfolgt während der Fahrt die Abfrage zur Essensauswahl.

