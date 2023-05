Freundschaftswochen in Selb: Filmabend im Familienzentrum

Zwölf Wochen lang dreht sich in Selb alles um die bayerisch-tschechischen Beziehungen. Im Rahmen der Freundschaftswochen finden verschiedene Veranstaltungen in Selb und Asch statt. Heute steht ein Filmabend im Familienzentrum FAM in Selb an. Es läuft der Dokumentarfilm „Liebet eure Feinde“. Der Film erzählt die Geschichte einer Schweizerin und eines Tschechen, die nach dem Zweiten Weltkrieg viele jüdische Kinder aus Konzentrationslagern befreit haben. Nach der Vorstellung ist noch eine Gesprächsrunde geplant. Los geht’s um 19 Uhr.