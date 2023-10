Freund zu Doppelspitze mit Eberl: «Nicht meine Entscheidung»

Über eine Rückholaktion von Ex-Nationalspieler Jérôme Boateng will der FC Bayern bald entscheiden. Ein früherer Profi steht dem (…)

Im Abwehrzentrum herrscht beim FC Bayern weiter Personalnot. Matthijs de Ligt fehlt auch in Kopenhagen und kehrt wohl erst nach der (…)

Bayerns de Ligt in der Warteschleife: «Schmerzen noch groß»

Wirbel um Boateng: Tuchel wirbt für «verdienten Spieler»

In Kopenhagen will der FC Bayern den nächsten Schritt in der Champions-League-Gruppe machen. Bei der Rückholaktion eines (…)