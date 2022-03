Freund: Flug-WM macht mehr mit mir als Olympia

Für Skisprung-Routinier Severin Freund ist die Flug-WM in Vikersund das ganz große Highlight des laufenden Winters.

«Es ist Skifliegen in Norwegen, ganz ehrlich, das macht was anderes mit einem als Olympische Spiele in Peking», sagte der 33-Jährige über das anstehende Event, das in Vikersund auf der größten Fluganlage der Welt stattfindet. Er sei immer jemand gewesen, «der – gerade was Motivation angeht – sehr vom emotionalen gelebt hat», schilderte Freund.

In Vikersund werden die Skiflug-Weltmeister im Einzel (Freitag und Samstag) und im Team (Sonntag) gekürt. Auch vor zehn Jahren fanden die Titelkämpfe auf der Anlage in Norwegen statt, Freund hat daran besondere Erinnerungen. «Das war 2012 das erste Großereignis, bei dem ich bewusst mit dem Gefühl hingefahren bin, ich bin gut in Form. Mit Silber im Team hätte damals keiner gerechnet, glaube ich», sagte Freund. Diesmal gehen Titelverteidiger Karl Geiger und Markus Eisenbichler als aussichtsreichste Deutsche in die WM.