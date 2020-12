Bei all den schlechten Neuigkeiten in Bezug auf Corona, hat es für Stadt und Landkreis Hof diese Woche doch auch gute Nachrichten gegeben. Da wären zum einen die Schlüsselzuweisungen in Millionenhöhe vom bayerischen Finanzministerium. Von dort gibt es aber auch in einer anderen Sache Geld für das Hofer Land. Nämlich für dessen gleichnamige Imagekampagne. Der Hofer Landrat Oliver Bär:

Knapp 322.000 Euro überweist das bayerische Finanzministerium an Stadt und Landkreis Hof.