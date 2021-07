Freizeitpark Plohn: Sachsens Ministerpräsident lädt Drillings-Patenkinder ein

Ein Ministerpräsident in der Achterbahn – dieses Bild könnt ihr euch heute im Freizeitpark Plohn anschauen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer lädt nämlich seine Drillings-Patenkinder in den Park ein. Auch deren Geschwister, Eltern und Großeltern sind dabei. Insgesamt 500 Gäste vergnügen sich heute in Plohn. Sieben neue Drillingsfamilien nimmt Kretschmer bei diesem Anlass in den Kreis der Patenfamilien auf.

Der Freistaat Sachsen hatte 1995 als erstes Bundesland die Ehrenpatenschaft des Ministerpräsidenten für Drillinge eingeführt.