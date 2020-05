Jugendherbergen, Waldpark, Schullandheime: ab heute dürfen sie in Sachsen wieder Aufsperren. Aber nicht alle im Vogtland können. (…)

Theater-Oskar: Verleihung am Theater Hof um eine Saison verschoben

Theater-Oskars – die hätte das Publikum am Theater Hof am Ende dieser Spielzeit eigentlich an ihre Lieblingskünstler und (…)