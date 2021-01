Freizeitgestaltung während des Lockdowns: Online-Angebote der Stadt Selb

Ob Fitnessstudio, Bücherei oder Kino – alle Kultur- und Freizeiteinrichtungen sind momentan geschlossen. Für alle, denen zu Hause schon die Decke auf den Kopf fällt, bieten einige Einrichtungen der Stadt Selb im Januar verschiedene Online-Angebote an. Musikinteressierte können so zum Beispiel an einem Zoom Meeting der Musikschule teilnehmen. Das Jugend- und Kulturzentrum JAM bietet unter anderem Sportkurse und Bastelideen – ebenfalls über die Plattform Zoom. Für Kinder und Jugendliche, die im Home-Schooling Hilfe bei den Hausaufgaben brauchen, steht der Jugendtreff zur Verfügung. Für die kleineren Kids liest die Stadtbücherei vor und die nötige Entspannung bekommt ihr unter anderem bei einem Yoga Kurs der Volkshochschule. Alle Infos rund um die Online-Angebote findet ihr hier:

Musikschule: Kurse per Zoom Meeting – Interessierte können sich immer vormittags zwischen 8 und 12 unter 09287 760125 informieren

*JAM (Jugend- und Kulturzentrum): Sportkurse, Bastelideen, Tanzwettbewerb – Zoom Meeting, persönliche Gespräche : 09287 870404, Infos auch auf www.jam.selb.de

Jugendtreff: Hausaufgabenhilfe, Bastel-, Spielangebote, Kochangebote, Infos auf FB Seite des „Jugendtreff am Vorwerk „

Stadtbücherei: Fernleihe per Mail an: Fernleihe@stadtbuecherei-selb.de, Onleihe auf www.franken-onleihe.de, Vorlesungen für Kinder unter www.vorlesetag.de

VHS Fichtelgebirge: Online Kurse (Gesundheit, Beruf zb. Yoga Kurs) (www.vhs-fichtelgebirge.de)

