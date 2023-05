Freizeitangebot und Einkaufsattraktivität: Heute Passanten-Befragung in Bad Elster

Wenn ihr heute in Bad Elster unterwegs seid, kann es passieren, dass euch junge Menschen auf der Straße auf euer Einkaufsverhalten ansprechen. Keine Sorge, dabei handelt es sich nur um Studenten der Staatlichen Studienakademie Plauen. Die führen zusammen mit der IHK-Regionalkammer Plauen eine Passanten-Befragung durch. Ziel ist es, eine Einschätzung über die Stärken und Schwächen des Kurorts zu bekommen. Diese sollen dann in einer Sitzung des Tourismus- und Gewerbevereins besprochen werden. Die Studenten sind heute zwischen 9 und 17 Uhr in Bad Elster unterwegs.